Nations League 2026 l’Italia Femminile di Volley perde con il Brasile | l’obiettivo è la medaglia di bronzo

Da ilfaroonline.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le squadre italiane di volley femminile hanno perso contro il Brasile nelle finali della Nations League 2026, disputate a Macao. L’Italia si è fermata prima della finale per il primo posto e ora punta alla conquista della medaglia di bronzo. La partita si è conclusa con il Brasile che ha superato le italiane, impedendo alle azzurre di raggiungere la finale.

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Macao, 25 luglio 2026 – Hanno perso le Azzurre del Volley Femminile alle Finals della Nations League. L’Italia ha ceduto il passo al Brasile verso la finale per il primo posto che l’ha vista storica protagonista. Il risultato a favore delle avversarie è stato quello di 2-3 (25-21; 21-25; 24-26; 25-22; -15). La partita per il bronzo ci sarà contro la vincente tra Turchia e Cina. Il tabellino e le dichiarazioni – Fonte Federvolleyfedervolley.it. Il Tabellino: Italia – Brasile 2-3 (25-21; 21-25; 24-26; 25-22; 12-15) ITALIA: Sylla 13, Danesi 11, Antropova 8, Nervini 16, Fahr 10, Orro 4, Fersino (L), Spirito, Egonu 16, Giovannini, Meli 1. N.E. Omoruyi e Nwakalor All. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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