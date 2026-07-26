LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | in palio una medaglia preziosa

Alle 10 del mattino si è aperta la partita tra Italia e Cina, valida per il terzo posto della Volleyball Nations League femminile 2026. La sfida si svolge in diretta, con entrambe le squadre impegnate a conquistare una medaglia. La partita è iniziata con scambi intensi e battute forti, mentre le atlete si preparano a lottare per il podio. L’evento si svolge senza interruzioni, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla D IRETTA LIVE t estuale dell’incontro tra Italia e Cina, finale per il terzo posto della Volley Nations League 2026. Le campionesse olimpiche ed iridate affrontano le padrone di casa per un posto sul podio di questa VNL. Le ragazze di Julio Velasco sono state costrette ad abdicare dopo i successi delle ultime due edizioni. Nella prima semifinale le azzurre si sono arrese al tie-break al Brasile, privo di Gabi e Julia. Sconfitta netta invece per la Cina, che si è arresa in tre set contro la Turchia, trascinata da una super Vargas. Grande curiosità per vedere quale sarà la scelta di Velasco per posto 2: sia nei quarti che in semifinale il CT dell’Italia ha schierato nel sestetto titolare Ekaterina Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it

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VNL Finals Femminili: Velasco al termine di Italia-Olanda 3-0

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