Su TikTok e altri social sono aumentati i video in cui cittadini segnalano un nuovo metodo di furto d'auto. Nei filmati si vede come i ladri lancino topi dentro l’abitacolo con i finestrini abbassati, cercando di spaventare i proprietari e prendere il veicolo. Questa tecnica è stata segnalata come una delle ultime strategie utilizzate per rubare auto nelle zone cittadine.

Da giorni sono aumentati esponenzialmente video su Tik Tok e altri social, in cui cittadini frustrati denunciano una nuova frontiera delle rapine automobilistiche. Secondo quanto emerge dai racconti, il metodo è molto semplice: i rapinatori, nella zona dell'Asse mediano - la superstrada che attraversa l'hinterland a nord di Napoli e parte della provincia di Caserta -, aspettano un'auto con i finestrini abbassati per lanciare all'interno dell'abitacolo un topo morto. Ciò manda nel panico il guidatore che, agitato, si ferma e scende dal veicolo. In quel momento intervengono i complici che, in pochi secondi, salgono sulla macchina portandola via. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, topi lanciati nell'abitacolo con i finestrini abbassati: cos'è il nuovo metodo per rubare le auto

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