A Napoli, sono stati segnalati topi lanciati all’interno delle automobili, un metodo utilizzato per intimidire gli automobilisti e facilitare le rapine. Gli episodi si sono verificati in diverse zone della città, con veicoli colpiti mentre erano parcheggiati o in movimento. Le autorità stanno indagando, ma non sono stati ancora identificati i responsabili. La tecnica sembra mirata a creare panico tra i conducenti.

C’è un dettaglio che colpisce più della fantasia criminale: ogni truffa funziona soltanto se si riesce a far smettere di ragionare la vittima. Paura, fretta, compassione, senso di colpa. Gli specialisti lo sanno bene. L’ultima arma, almeno da quanto emerge dagli sfoghi social delle vittime, sono i topi. Anzi, un grosso ratto morto lanciato dentro un’automobile in marcia.È l’allarme che da giorni rimbalza su TikTok e sulle altre piattaforme, con vari video che indicano l’Asse mediano come il teatro di questa rappresentazione criminale. Il copione sarebbe semplice: i malviventi aspettano un’auto con i finestrini abbassati e lanciano uno o più topi nell’abitacolo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Topi lanciati nell’abitacolo delle macchine, a Napoli l’ultima frontiera delle rapine agli automobilisti

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