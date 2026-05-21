Accende la luce di cortesia per rubare nell’abitacolo dell’auto condanna con l’aggravante per tentato furto

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna di un uomo residente nel capoluogo, accusato di aver tentato di rubare in un’auto parcheggiata su strada pubblica. Secondo le accuse, l’uomo aveva acceso la luce di cortesia dell’auto prima di tentare di entrare nell’abitacolo. La sentenza di primo grado è stata confermata senza modifiche, includendo l’aggravante per il tentato furto.

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La Corte d’appello di Perugia ha integralmente confermato il verdetto di primo grado nei confronti di un uomo, residente nel capoluogo, accusato di tentato furto aggravato all’interno di un’autovettura parcheggiata su strada pubblica. I giudici d’appello hanno respinto tutte le tesi difensive. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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