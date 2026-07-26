Un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo aver evitato un controllo dei Carabinieri nel Rione Traiano. Non si è fermato all’alt e ha dato inizio a un inseguimento di diversi chilometri. Alla fine, l’automobile del giovane si è schiantata contro un’auto parcheggiata. Il conducente, senza patente, è stato fermato e arrestato sul posto.

Il 23enne non si è fermato all’alt durante un controllo nel Rione Traiano. Dopo un inseguimento di diversi chilometri è finito contro un’auto parcheggiata. NAPOLI – Non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha tentato di seminare la pattuglia percorrendo a forte velocità le strade del Rione Traiano. La fuga si è conclusa contro un’automobile parcheggiata e con l’arresto del conducente. L’episodio è avvenuto a Napoli, dove i militari della Stazione Carabinieri di Rione Traiano erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Secondo quanto riferito in una nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, un giovane di 23 anni, già sottoposto alla misura dell’avviso orale, non avrebbe rispettato l’alt intimato dai militari mentre si trovava alla guida di una Smart. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Napoli, senza patente fugge ai Carabinieri e si schianta: arrestato

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Napoli: inseguimento dei carabinieri ad oltre 200 km/h

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