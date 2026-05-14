Senza patente fugge all' alt dei carabinieri a Montesilvano | arrestato dopo un pericoloso inseguimento

Un giovane di 22 anni è stato fermato dai carabinieri di Montesilvano dopo aver tentato di scappare durante un controllo stradale. L’uomo, privo di patente, ha imboccato una strada a velocità elevata, mettendo in atto un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri. Alla fine, è stato raggiunto e fermato dalle forze dell’ordine, che hanno proceduto con l’arresto. L’intera vicenda si è svolta nel territorio comunale, senza ulteriori incidenti.

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