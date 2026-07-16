Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Bronte dopo aver tentato di scappare dalla polizia su una moto senza patente. Durante l’inseguimento, ha messo in pericolo pedoni e automobilisti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è conclusa con un arresto la fuga di un giovane di 24 anni a Bronte, nel Catanese, dopo un inseguimento che ha messo a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Randazzo nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza differita con l’accusa di guida pericolosa, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna. La fuga nel centro abitato. Durante un servizio di pattugliamento, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato il 24enne alla guida di una moto di grossa cilindrata, pur sapendo che non aveva mai conseguito la patente di guida. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bronte, fugge all’alt dei Carabinieri con una moto senza patente: arrestato un 24enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NON SI FERMA ALL ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

Notizie e thread social correlati

Senza patente fugge all'alt dei carabinieri a Montesilvano: arrestato dopo un pericoloso inseguimentoUn giovane di 22 anni è stato fermato dai carabinieri di Montesilvano dopo aver tentato di scappare durante un controllo stradale.

Mascalucia, 16enne fugge all’alt dei Carabinieri: guidava senza patente e con marijuana in autoDurante un controllo straordinario nelle strade della provincia, i Carabinieri hanno fermato un'auto condotta da un ragazzo di 16 anni.