Napoli problemi di liste | salgono le quotazioni di Tiago Gabriel ecco perché

Dopo l'infortunio di un difensore centrale, il Napoli sta valutando l'acquisto di Tiago Gabriel. Le quotazioni del giocatore brasiliano sono in aumento, secondo le fonti di mercato. La società cerca un rinforzo che possa sostituire il giocatore infortunato e che abbia un'età compatibile con le esigenze della squadra. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non sono stati ufficializzati dettagli o accordi definitivi.

Dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno, il Napoli cerca un difensore centrale da regalare a Massimiliano Allegri facendo, però, attenzione all'età. Gli azzurri, infatti, hanno problemi nel tesserare i giocatori Over, motivo per il quale il ds Manna è in cerca di un profilo giovane e che possa essere subito pronto per la Serie A. A tal proposito, il nome in voga nella ultime ore è quello di Tiago Gabriel, che potrebbe lasciare il Lecce., Con Gatti e Solet che restano nella lista dei possibili acquisti, ecco che nelle ultime ore sta scalando posizioni il difensore portoghese. Arrivato la scorsa estate a Lecce, Tiago Gabriel si è preso subito il centro della difesa diventando fondamentale per la difesa di Di Francesco collezionando 37 presenze e con 2 gol all'attivo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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