Il Napoli ha avviato trattative con Roberto Mancini, con contatti diretti tra gli entourage, secondo fonti locali. Nel frattempo, le quotazioni di Allegri sono in calo a causa del suo attuale contratto con il Milan. La società sta valutando altre opzioni, mentre le trattative con il tecnico ex nazionale sono in corso. La decisione finale ancora non è stata comunicata ufficialmente.

Roberto Mancini è entrato nel progetto Napoli con contatti diretti tra gli entourage. De Laurentiis ha avviato trattative concrete con l’ex ct della Nazionale, secondo Il Mattino, mentre Allegri scivola indietro a causa del contratto col Milan. Mancini-Napoli: i contatti che sorprendono. Le telefonate tra i rappresentanti di Roberto Mancini e la dirigenza partenopea non sono più ipotesi. Come rivela Il Mattino, ci sono stati colloqui veri tra i due entourage nelle ultime ore. Il presidente De Laurentiis ha deciso di muoversi in prima persona, cercando un profilo che possa raccogliere l’eredità di Antonio Conte dopo la conclusione della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri pista difficile: salgono le quotazioni di un nome a sorpresa

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