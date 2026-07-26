Napoli problemi di liste | salgono le quotagioni di Tiago Gabriel ecco perché

A causa dell'infortunio di un difensore centrale, il Napoli sta valutando l'acquisto di un nuovo giocatore. Le quotazioni di Tiago Gabriel sono in aumento, considerato come possibile sostituto. La società monitora attentamente le opzioni, con attenzione anche all'età del calciatore, per rafforzare la rosa e soddisfare le esigenze dell'allenatore. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna ufficialità.

Dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno, il Napoli cerca un difensore centrale da regalare a Massimiliano Allegri facendo, però, attenzione all'età. Gli azzurri, infatti, hanno problemi nel tesserare i giocatori Over, motivo per il quale il ds Manna è in cerca di un profilo giovane e che possa essere subito pronto per la Serie A. A tal proposito, il nome in voga nella ultime ore è quello di Tiago Gabriel, che potrebbe lasciare il Lecce., Con Gatti e Solet che restano nella lista dei possibili acquisti, ecco che nelle ultime ore sta scalando posizioni il difensore portoghese. Arrivato la scorsa estate a Lecce, Tiago Gabriel si è preso subito il centro della difesa diventando fondamentale per la difesa di Di Francesco collezionando 37 presenze e con 2 gol all'attivo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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