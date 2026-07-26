Napoli prende quota una pista per sostituire Buongiorno | novità dalla Serie A

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Tiago Gabriel, difensore del Lecce nato nel 2004, come possibile sostituto di Alessandro Buongiorno infortunato. Il club partenopeo ha mostrato interesse, ma la trattativa è rallentata a causa della richiesta di 20 milioni di euro da parte del Lecce.

Tiago Gabriel del Lecce entra nei radar del Napoli per la difesa. Giovanni Manna valuta il centrale portoghese classe 2004 come soluzione dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, ma la richiesta salentina di 20 milioni blocca i negoziati. Tiago Gabriel: il Napoli accelera ma il Lecce chiede 20 milioni. L’emergenza difensiva costringe il direttore sportivo azzurro a muoversi con urgenza. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Manna ha intensificato i contatti per trovare un centrale di livello. Buongiorno può restare fermo per cinque mesi, e anche Sam Beukema affronta problemi fisici. Il Lecce sa di avere una carta importante e non sconta la valutazione del suo difensore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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