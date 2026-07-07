L’Avellino sta modificando la propria strategia sulla corsia destra, con l’obiettivo di chiudere due operazioni considerate prioritarie prima dell’inizio del ritiro. Una delle piste di mercato si è infatti conclusa, mentre un’altra sta guadagnando terreno. La squadra sta lavorando per definire i dettagli delle trattative ancora in corso, senza ulteriori comunicazioni ufficiali al momento. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi coinvolti nelle trattative.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino cambia strategia sulla corsia destra e si prepara a chiudere due operazioni considerate prioritarie in vista dell’inizio del ritiro. La pista che portava a Eddy Kouadio, infatti, è ormai definitivamente tramontata. Il terzino classe 2006 è destinato al Monza, con il club brianzolo che ha raggiunto l’intesa con la Fiorentina per il t rasferimento in prestito e si appresta a formalizzare l’operazione. Archiviata questa possibilità, la dirigenza biancoverde ha deciso di non perdere altro tempo. L’obiettivo è individuare rapidamente il profilo giusto per completare la fascia destra e consentire ad Alessandro Nesta di avere il reparto difensivo il più possibile definito già nei primi giorni di preparazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Nuovo scenario per l’Avellino: una pista si chiude, un’altra prende quota

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