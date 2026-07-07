Nuovo scenario per l’Avellino | una pista si chiude un’altra prende quota
L’Avellino sta modificando la propria strategia sulla corsia destra, con l’obiettivo di chiudere due operazioni considerate prioritarie prima dell’inizio del ritiro. Una delle piste di mercato si è infatti conclusa, mentre un’altra sta guadagnando terreno. La squadra sta lavorando per definire i dettagli delle trattative ancora in corso, senza ulteriori comunicazioni ufficiali al momento. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi coinvolti nelle trattative.
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino cambia strategia sulla corsia destra e si prepara a chiudere due operazioni considerate prioritarie in vista dell’inizio del ritiro. La pista che portava a Eddy Kouadio, infatti, è ormai definitivamente tramontata. Il terzino classe 2006 è destinato al Monza, con il club brianzolo che ha raggiunto l’intesa con la Fiorentina per il t rasferimento in prestito e si appresta a formalizzare l’operazione. Archiviata questa possibilità, la dirigenza biancoverde ha deciso di non perdere altro tempo. L’obiettivo è individuare rapidamente il profilo giusto per completare la fascia destra e consentire ad Alessandro Nesta di avere il reparto difensivo il più possibile definito già nei primi giorni di preparazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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