La Roma è impegnata nella selezione del nuovo direttore sportivo, con il nome di Tognozzi che si avvicina a una possibile nomina. La società sta valutando attentamente i profili per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Intanto, la Juventus tiene alta l’attenzione su questa situazione, monitorando le mosse dei giallorossi. La decisione finale sulla scelta del dirigente dovrebbe arrivare a breve, mentre il mercato si avvicina e le trattative continuano.

La Roma continua a lavorare alla scelta del nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Dopo il “no” incassato da Giovanni Manna e le incertezze legate al futuro di Tony D’Amico, il profilo che sta guadagnando terreno sarebbe quello di Matteo Tognozzi, sul quale, però, sembrerebbe esserci anche l’ interesse anche della Juventus. La lista dei candidati. La separazione con Massara appare ormai indirizzata e la proprietà giallorossa sta valutando diversi profili per la gestione dell’area sportiva del club. Il primo nome sondato era quello di Giovanni Manna del Napoli, profilo particolarmente gradito sia a Gian Piero Gasperini sia alla famiglia Friedkin. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, pista DS: Tognozzi prende quota, ma occhio alla Juventus

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