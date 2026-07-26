Napoli Lucca torna in campo a Dimaro | primi progressi dopo l’infortunio

Da calcionews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Lucca è tornato ad allenarsi con il gruppo durante il ritiro di Dimaro, segnando i primi progressi nel suo recupero da un infortunio. La presenza del giocatore in campo rappresenta una novità per il Napoli, che sta monitorando la sua condizione fisica. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di recupero o sulla natura dell’infortunio. La squadra prosegue la preparazione in vista delle prossime competizioni.

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Napoli, segnali positivi dal recupero di Lucca dall’infortunio: novità importanti dal ritiro di Dimaro per Allegri. Il Napoli ritrova un primo sorriso sul fronte Lorenzo Lucca. A quattro giorni dall’infortunio rimediato durante l’amichevole contro l’ Arezzo, l’attaccante azzurro ha ripreso a lavorare sul terreno di gioco nel ritiro di Dimaro, mostrando segnali incoraggianti nel percorso di recupero. Come riferito da TMW, il centravanti ha svolto una parte di lavoro personalizzato durante la seduta mattutina. Non si tratta ancora del ritorno in gruppo, ma il fatto che Lucca sia tornato a correre sul campo rappresenta un passaggio importante dopo lo stop accusato nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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