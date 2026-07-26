Napoli Lucca torna in campo a Dimaro | primi progressi dopo l’infortunio

Notizia in breve

Lorenzo Lucca è tornato ad allenarsi con il gruppo durante il ritiro di Dimaro, segnando i primi progressi nel suo recupero da un infortunio. La presenza del giocatore in campo rappresenta una novità per il Napoli, che sta monitorando la sua condizione fisica. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di recupero o sulla natura dell’infortunio. La squadra prosegue la preparazione in vista delle prossime competizioni.