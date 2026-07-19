A Dimaro, durante l’allenamento, un giocatore ha subito un infortunio alla caviglia sinistra dopo uno scontro con un compagno. È stato necessario applicare ghiaccio e medicazioni, e l’atleta ha interrotto l’attività. Si tratta dell’ennesimo problema fisico durante questa sessione di preparazione. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni o sui tempi di recupero.

Lorenzo Lucca interrompe l’allenamento a Dimaro dopo una botta alla caviglia sinistra rimediata nello scontro con Rafa Marin. L’attaccante, uscito dal campo per ghiaccio e medicazioni, rappresenta l’ennesima grana fisica in una sessione già complessa. Lucca ko a Dimaro: lo scontro con Marin durante l’esercitazione. Durante la sessione mattutina di domenica 19 luglio, l’ex centravanti dell’Udinese ha subito un trauma alla caviglia sinistra in uno scontro di gioco con il difensore. L’esercitazione era una partita cinque contro cinque. Immediato l’intervento dello staff medico con spray al ghiaccio e pausa dal campo. Lucca ha tentato di riprendere l’attività, ma poco dopo è tornato a bordocampo definitivamente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, nuovo infortunio a Dimaro: botta alla caviglia e preoccupazione

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