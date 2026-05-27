Ange Capuozzo ha ripreso gli allenamenti con il Tolosa dopo più di due mesi di assenza a causa di un infortunio. La squadra ha confermato il suo ritorno in campo, senza indicare una data precisa per il debutto. L’atleta aveva subito un infortunio muscolare durante una partita, che aveva richiesto un periodo di recupero. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato il suo rientro in gara.

Il ritorno di Ange Capuozzo è la notizia più attesa in casa del Tolosa. Dopo oltre due mesi di stop per il problema alla spalla rimediato durante Italia-Francia dell’ultimo Sei Nazioni, l’esterno azzurro è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà nuovamente a disposizione di Ugo Mola per il rush finale del Top 14. Capuozzo ha svolto regolarmente la seduta collettiva di lunedì a Ernest-Wallon, dopo aver superato positivamente gli ultimi test fisici. Il rientro dell’italiano rappresenta una spinta importante per Tolosa, sia per le sue qualità offensive sia per la capacità di cambiare ritmo alle partite. L’ex Grenoble era stato costretto a fermarsi dopo l’infortunio alla spalla accusato con la maglia dell’Italia, saltando diverse settimane decisive della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Ange Capuozzo torna in campo dopo l’infortunio

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Ultimate Ange Capuozzo Highlights | Speed, Skill & Magic

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