Obaretin sta per lasciare il Napoli e trasferirsi al Genoa durante questa sessione di calciomercato estivo. La cessione del difensore è imminente, secondo quanto riportato da fonti di stampa. Si tratta della prossima operazione in uscita per la squadra partenopea, che sta iniziando a muoversi nel mercato delle cessioni. Al momento, non sono stati annunci ufficiali da parte dei club coinvolti.

Obaretin lascia il Napoli per il Genoa in questa sessione estiva di calciomercato: come rivela Il Mattino, la cessione del difensore è imminente e rappresenta la prossima operazione in uscita per gli azzurri. Obaretin: l’addio che libera spazi in difesa. La partenza del difensore non sorprende negli ambienti partenopei. Il giocatore non rientra nei piani tattici della gestione tecnica attuale, che sta già tracciando le linee della rosa per la prossima stagione. Il trasferimento al Genoa completa una strategia di sfoltimento che il Napoli ha avviato nelle ultime settimane, con l’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi e creare spazi per i nuovi innesti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, il mercato in uscita comincia ad infiammarsi: altra cessione in arrivo!

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