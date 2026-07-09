Il Napoli sta valutando una nuova cessione di calciatori, con il Palermo interessato a Ngonge. La società ha l'obiettivo di vendere almeno 25 giocatori per alleggerire la rosa e permettere nuovi acquisti. Il presidente ha indicato le linee guida alla dirigenza, che sta lavorando per ridurre il bilancio e trovare acquirenti per i calciatori considerati non più utili al progetto.

Il numero è di quelli imponenti: si devono cedere almeno 25 calciatori per snellire la rosa e per procedere solo successivamente agli acquisti. De Laurentiis ha dettato le linee guida alla società ed al ds Manna che sta ora lavorando alacremente per alleggerire il bilancio e piazzare quei calciatori non più utili al progetto azzurro. Proprio stamane vi abbiamo raccontato delle possibili cessioni di Lindstrom, Hasa e Rao. L’esterno svedese non ha mai incantato in maglia azzurra ed anche nell’ultima esperienza al Wolfsburg non ha convinto. Diverso il discorso per Hasa e Rao, due giovani calciatori su cui il Napoli potrebbe anche decidere di puntare in futuro, soprattutto sull’ex Bari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, altra cessione possibile all’orizzonte: il Palermo vuole Ngonge (Schira)

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