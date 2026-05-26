Il Napoli sta considerando la cessione di Anguissa, valutando le opzioni per rinforzare il centrocampo. La società sta analizzando le proposte e le possibilità di mercato, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La valutazione riguarda la possibilità di cederlo durante la sessione di mercato in corso. Nessun dettaglio sui tempi o le cifre coinvolte è stato comunicato ufficialmente. La situazione rimane in fase di analisi da parte della dirigenza.

Il Napoli prepara le valutazioni sul centrocampo del futuro. Tra i giocatori che potrebbero lasciare la squadra c’è André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense non sarebbe più considerato incedibile. Il club starebbe infatti pensando a una cessione per rinnovare la mediana e avviare un nuovo ciclo. Lo scenario sarebbe cambiato nel giro di pochi mesi. In precedenza, il rapporto tra Anguissa e il Napoli sembrava destinato a proseguire. Secondo Tuttomercatoweb, il giocatore “era a un passo dal rinnovo”. Era già stata impostata un’intesa fino al 2028. Nell’accordo era prevista anche un’opzione per il 2029. La trattativa, però, avrebbe subito una frenata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Anguissa in uscita: il Napoli valuta la cessione

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TMW - Napoli, mercato in uscita, il club studia le possibili alternative ad Anguissa, i profili ift.tt/0AKPvFx x.com

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