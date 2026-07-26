Durante l’ultimo giorno di allenamenti a Dimaro, il presidente del Napoli ha pronunciato parole considerate molto dure, che hanno suscitato reazioni di offesa in Trentino. La squadra si prepara a lasciare il ritiro dopo un’amichevole contro la Carrarese, ma le dichiarazioni del presidente hanno attirato l’attenzione, creando tensione tra i tifosi e le autorità locali. Domani gli azzurri partiranno per il capoluogo campano, dopo aver concluso la fase di preparazione estiva.

L’ultimo giorno del Napoli a Dimaro, vvisto che domani gli azzurri si alleneranno in mattinata per poi ripartire alla volta del capoluogo campano, poteva essere ‘tranquillo’, caratterizzato solamente dall’amichevole di quest’oggi contro la Carrarese, ma Aurelio De Laurentiis non era di questo parere. Caos tra il Napoli ed il Trentinto Marketing. Il patron partenopeo ha infatti duramente attaccato a tutta l’organizzazione che permette il ritiro degli azzurri a Dimaro. Queste parole di Aurelio De Laurentiis, però, ha innescato la dura replica de Il Dolomiti: “Sono parole pesantissime quelle pronunciate dal massimo dirigente partenopeo nei... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Dolomiti: “Parole pesantissime di De Laurentiis. In Trentino si sono offesi, e non poco”

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