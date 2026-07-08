All'hotel Sayonara, situato alle pendici delle Pale di San Martino di Castrozza in Trentino, si trova un luogo con una filosofia particolare. Il nome deriva da un'espressione che può essere tradotta come: «Se le cose stanno così, allora». La struttura si propone come una destinazione per una vacanza tranquilla, immersa nelle spettacolari Dolomiti. La posizione offre viste panoramiche e un ambiente ideale per rilassarsi.

Per l’hotel Sayonara, al cospetto delle Pale di San Martino di Castrozza, in Trentino, dietro questa parola si cela una filosofia affascinante. Sayonara deriva infatti da un'espressione che può essere interpretata come: «Se le cose stanno così, allora.». Più che un addio definitivo, è l'accettazione serena della conclusione di un momento e la disponibilità ad accogliere quello successivo, senza rimpianti. Trasposta nell'esperienza dell'ospite che raggiunge la montagna, questa filosofia assume un significato ancora più suggestivo: è un invito a congedarsi dalla routine quotidiana, a lasciare alle spalle il ritmo frenetico della città e ad aprirsi ai tempi della natura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - All'hotel Sayonara in Trentino, la vacanza serena sotto le Dolomiti più spettacolari

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