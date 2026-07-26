L'attaccante del Napoli ha dichiarato di essere felice di essere in ritiro, dopo un mese e mezzo di vacanza. Ha aggiunto che, nonostante la stanchezza iniziale, ora con il gruppo sta lavorando meglio e si sente in buona forma fisica.

Giovane, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Giovane si racconta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli “Sono felice di essere in ritiro, dopo un mese e mezzo di vacanza è normale essere stanchi al primo giorno ma ora con il gruppo stiamo lavorando meglio, adesso fisicamente va molto bene. Differenza tra Conte e Allegri? Penso che qualcosa di differente ci sia, ogni allenatore ha i suoi metodi: non ho fatto il ritiro con Conte ma ci sono tipologie diverse di allenamento. Può essere la mia stagione? Ovviamente lo spero, sapevo di poter giocare meno quando sono arrivato a gennaio a stagione in corso in un gruppo già formato. 🔗 Leggi su Calcionapoli1926.it

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© Calcionapoli1926.it - Napoli, Giovane: "Sono molto felice, quest’anno possiamo fare una bella stagione"

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