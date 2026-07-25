L’attaccante del Napoli ha dichiarato di essere felice di essere in ritiro a Dimaro, aggiungendo che, dopo un mese e mezzo di vacanza, era normale sentirsi stanchi all’inizio. Ha riferito che, ora, con il gruppo, il lavoro sta andando meglio e che la condizione fisica è migliorata.

Giovane, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Dimaro. “Sono felice di essere in ritiro, dopo un mese e mezzo di vacanza è normale essere stanchi al primo giorno ma ora con il gruppo stiamo lavorando meglio, adesso fisicamente va molto bene. Differenza tra Conte e Allegri? Penso che qualcosa di differente ci sia, ogni allenatore ha i suoi metodi: non ho fatto il ritiro con Conte ma ci sono tipologie diverse di allenamento. Può essere la mia stagione? Ovviamente lo spero, sapevo di poter giocare meno quando sono arrivato a gennaio a stagione in corso in un gruppo già formato. Adesso sono molto felice, mi piace lavorare sempre per migliorare, per aiutare i compagni, spero che quest’anno possiamo fare una bella stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Giovane: “Felice di essere in ritiro, speriamo di fare un bella stagione”

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