Prima della partita tra Torino e Juventus, Francesco Spagnolo Comolli ha dichiarato a Sky che si assume la responsabilità per la situazione attuale della squadra. Ha aggiunto che ci sono molte cose da cambiare e che quest’anno sono mancate diverse componenti. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di intervenire per migliorare le performance della formazione.

di Francesco Spagnolo Comolli ai microfoni di Sky prima della sfida fra Torino e Juve ha analizzato il momento dei bianconeri lanciando un chiaro messaggio sul futuro. A pochi minuti da Torino Juve, Damien Comolli ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco cosa ha detto. DERBY – « La prima cosa è che dobbiamo vincere la partita, è molto importante per i tifosi, per la società, per noi, per i giocatori. Non c’è un piano A e un piano B, è un piano unico, di fare una squadra che può vincere nel futuro, un futuro prossimo, corto, che siamo nella Champions, o non siamo nella Champions, non cambia niente ». NUOVI ACQUISTI – « La responsabilità è di tutti, ma di certo il primo responsabile sono io. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Comolli a Sky: «Il primo responsabile sono io. Sappiamo molto bene cosa cambiare. Quest’anno sono mancate molte cose»

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