Due giocatori del Napoli hanno deciso di lasciare la squadra nei prossimi giorni, una decisione inattesa. Dopo una sconfitta in un test amichevole estivo contro una squadra di livello inferiore, il club ha aumentato gli allenamenti in vista dell'inizio della nuova stagione. La decisione di De Bruyne e Lukaku di andarsene è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali motivazioni o destinazioni future. La società ha confermato la partenza di entrambi.

Novità importanti in casa azzurra: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni, nessuno lo avrebbe immaginato. Dopo la sconfitta contro l’Arezzo (1-3) nel primo test amichevole estivo, il Napoli ha intensificato i carichi di lavoro per presentarsi al meglio ai nastri di partenza della nuova stagione. Riflettori puntati, però, soprattutto sulla festa per i 100 anni del club azzurro in programma il prossimo primo agosto, quando la città si colorerà di bandiere e accoglierà i calciatori di oggi e del passato. Romelu Lukaku (Ansafoto) – calciomercato.it Proprio in tal senso, arriva una decisione inaspettata da parte di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku che – secondo quanto riportato dal ‘Il Mattino’ – avrebbero deciso di anticipare il loro rientro dalle vacanze dopo le fatiche mondiali proprio per essere presenti alla festa del prossimo 1 agosto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Napoli, clamorosa decisione di De Bruyne e Lukaku: i dettagli

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