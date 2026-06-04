Napoli De Laurentiis | il futuro di Lukaku e De Bruyne al nuovo coach

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del club ha parlato del possibile futuro di Lukaku e De Bruyne sotto il nuovo allenatore. Non sono state fornite indicazioni sui criteri che guideranno le decisioni sulla loro permanenza o partenza. Si è anche parlato della possibile reazione del presidente se i due giocatori esprimeranno il desiderio di lasciare la squadra. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di attesa e valutazioni interne.

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Quali criteri userà il nuovo allenatore per decidere il loro futuro?. Come reagirà De Laurentiis se i due calciatori premeranno per partire?. Chi sono i professionisti pronti a sostituire Lukaku e De Bruyne?. Perché le dichiarazioni dei giocatori mettono in discussione la loro permanenza?.? In Breve Decisione legata alle valutazioni tecniche del nuovo allenatore durante i ritiri.. Ritiri estivi programmati nei comuni di Dimaro e Castel di Sangro.. Gestione del gruppo garantita dalla disponibilità di altri professionisti sul mercato.. Valutazioni basate sui test pratici durante le fasi di allenamento.. De Laurentiis apre al mercato: incertezza sul futuro di De Bruyne e Lukaku. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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