De Bruyne-Lukaku altro terremoto a Napoli | la decisione di Allegri
L’ex allenatore del Milan ha annunciato il destino di De Bruyne e Lukaku, confermando che i due calciatori non faranno più parte della rosa. La decisione riguarda il prossimo campionato e sarà ufficializzata nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sui trasferimenti, ma è certo che i giocatori non saranno inseriti nei piani futuri. La scelta è stata comunicata ai dirigenti durante un incontro riservato.
L’ex allenatore del Milan ha scelto quale sarà il futuro dei due calciatori azzurri: ecco tutti i dettagli. Ormai ci siamo. Con l’addio di Conte, il Napoli si appresta a voltare pagina e ad affidare la guida tecnica della prima squadra a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è il prescelto per riportare in alto gli azzurri e sembra già avere le idee molto chiare su cosa fare nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. De Bruyne (ANSA) Calciomercato Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sky Sport’, Allegri avrebbe già ribadito al presidente De Laurentiis e al direttore sportivo Manna la volontà di trattenere sia De Bruyne... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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