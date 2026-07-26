Napoli-Carrarese spavento per Vergara | le condizioni del ginocchio
Durante l'amichevole tra Napoli e Carrarese, Antonio Vergara è uscito dal campo all’80’ con una fasciatura al ginocchio sinistro. Al termine della partita, ha camminato regolarmente e ha parlato con i presenti, senza mostrare segni di dolore o difficoltà evidenti.
Antonio Vergara esce dal campo all’80’ della gara con la Carrarese a Dimaro con una fasciatura al ginocchio sinistro, ma al termine dell’amichevole rassicura tutti camminando regolarmente. Vergara e lo spavento muscolare: il centrocampista lascia il campo fasciato. Momenti di tensione nel finale dell’amichevole Napoli-Carrarese quando il centrocampista ha accusato un problema al ginocchio sinistro. Lo staff medico ha immediatamente applicato una vistosa fasciatura una volta raggiunta la panchina. La mossa ha costretto gli azzurri a completare la partita in inferiorità numerica, con il giocatore costretto a lasciare il terreno di gioco. Le prime impressioni però non erano rassicuranti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Napoli-Carrarese, Allegri schiera a centrocampo Lobotka, Anguissa e VergaraIl Napoli di Max Allegri affronterà oggi la Carrarese in una partita amichevole durante il ritiro estivo a Dimaro.
Leggi anche: MotoGP, le condizioni di Bezzecchi dopo l’intervento ginocchio: c’è la data del rientro
Dove vedere Napoli-Carrarese in tv? Dazn o Sky, orarioDopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo, il Napoli torna in campo per la seconda amichevole del suo precampionato: allo stadio Comunale SKI.IT Arena di Carciato è il momento della sfida con un altro ... msn.com
Napoli, scelte ridotte per Allegri con la Carrarese: 9 assenti, Milinkovic-Savic out per febbreA poco più di un'ora dal calcio d'inizio, sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Carrarese, seconda amichevole estiva degli azzurri nel ritiro di Dimaro-Folgarida. tuttomercatoweb.com