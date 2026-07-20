Marco Bezzecchi è stato sottoposto a un intervento al ginocchio dopo una caduta. Le sue condizioni sono stabili e si sta concentrando sulla riabilitazione. La data del suo rientro è prevista per il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota spera di tornare in pista per la gara successiva, dopo aver seguito il programma di recupero indicato dai medici.

Marco Bezzecchi vuole subito tornare a fare bene e mettersi alle spalle i problemi dell’ultimo periodo: come sta dopo l’ultima caduta Marco Bezzecchi punta dritto al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Aprilia ha pubblicato un aggiornamento ufficiale: il pilota riminese si è sottoposto a una revisione di routine per la pulizia della ferita al ginocchio sinistro, rimediata nella caduta al Sachsenring. L’intervento è andato bene e Marco è tornato a casa per continuare la riabilitazione, con il chiaro obiettivo di esserci a Silverstone e tornare ai risultati di inizio stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Sportface.it - MotoGP, le condizioni di Bezzecchi dopo l’intervento ginocchio: c’è la data del rientro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP Sachsenring 2026 in Breve: MARQUEZ come da Copione! BEZZECCHI PERIODO NERO

Notizie e thread social correlati

Thuram, la verità sulle condizioni del ginocchio e sul rientro anticipato: salterà l’amichevole col BasileaIl giocatore francese non prenderà parte all’amichevole contro il Basilea a causa di problemi al ginocchio.

MotoGp, Bezzecchi operato alla spalla: rientro previsto a SilverstoneMarco Bezzecchi è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo.

Temi più discussi: Marco Bezzecchi operato con successo, l'obiettivo è tornare a Silverstone; Bezzecchi, le prime parole dopo l'infortunio alla clavicola; MotoGP, paura Bezzecchi: come sta dopo il terribile schianto in Germania; Bezzecchi, frattura alla clavicola dopo la caduta in Germania.

Operazione chirurgica per #Bagnaia, ecco le condizioni del pilota #Ducati ? #MotoGP #Bagnaia #Ducati x.com

MotoGP, Aprilia aggiorna sulle condizioni di Marco Bezzecchi. Obiettivo tornare a SilverstoneMarco Bezzecchi sta combattendo su due fronti per tornare pienamente competitivo già al Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone. In realtà, sarebbero tre, i fronti. Quello più importante è quello ... oasport.it

Assen 2018 è stata una delle migliori di sempre, e questo setup sembra interessante. reddit

Come sta Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta in MotoGP ad Assen: le condizioni dopo gli esamiMarco Bezzecchi sta bene dopo la brutta caduta nel GP d'Olanda della MotoGP ad Assen: TAC ed esami radiologici non hanno evidenziato lesioni ... fanpage.it