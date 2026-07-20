MotoGP le condizioni di Bezzecchi dopo l’intervento ginocchio | c’è la data del rientro

Da sportface.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Bezzecchi è stato sottoposto a un intervento al ginocchio dopo una caduta. Le sue condizioni sono stabili e si sta concentrando sulla riabilitazione. La data del suo rientro è prevista per il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota spera di tornare in pista per la gara successiva, dopo aver seguito il programma di recupero indicato dai medici.

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Marco Bezzecchi vuole subito tornare a fare bene e mettersi alle spalle i problemi dell’ultimo periodo: come sta dopo l’ultima caduta Marco Bezzecchi punta dritto al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Aprilia ha pubblicato un aggiornamento ufficiale: il pilota riminese si è sottoposto a una revisione di routine per la pulizia della ferita al ginocchio sinistro, rimediata nella caduta al Sachsenring. L’intervento è andato bene e Marco è tornato a casa per continuare la riabilitazione, con il chiaro obiettivo di esserci a Silverstone e tornare ai risultati di inizio stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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