Il Napoli di Max Allegri affronterà oggi la Carrarese in una partita amichevole durante il ritiro estivo a Dimaro. La formazione schierata a centrocampo include Lobotka, Anguissa e Vergara. Dopo aver perso 3-1 contro l’Arezzo in una precedente amichevole, gli azzurri cercano di migliorare la prestazione. La partita si svolge nel contesto del ritiro pre-stagionale in Trentino.

Oggi il Napoli di Max Allegri affronterà la seconda amichevole del ritiro estivo di Dimaro (TN), contro la Carrarese, club militante in Serie B. Dopo la sconfitta contro l’Arezzo per 3-1, gli azzurri cercano il rilancio. Napoli-Carrarese, formazioni ufficiali. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre: Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Lobotka, Anguissa, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane. Carrarese: Bleve, Oliana, Belloni, Abiuso, Rubino, Ruggeri, Disse, Cianti, Khafi, Zanon, Parlanti. Milinkovic-Savic indisponibile causa stato febbrile. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli-Carrarese, Allegri schiera a centrocampo Lobotka, Anguissa e Vergara

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