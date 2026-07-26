Napoli-Carrarese promossi e bocciati della seconda amichevole di Allegri | un nome ha convinto poco c’è un nuovo rigorista?

Da spazionapoli.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella seconda amichevole del ritiro estivo, il centrocampista ha segnato un assist e conquistato un rigore, contribuendo alla vittoria del Napoli contro la Carrarese 2-0. Un giocatore ha deluso le aspettative, mentre c’è un possibile nuovo rigorista. La prestazione di Vergara ha evidenziato miglioramenti fisici e tattici, ma alcuni elementi non hanno convinto completamente. La squadra continua la preparazione in vista delle prossime sfide.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Antonio Vergara protagonista nella seconda amichevole del ritiro estivo: il centrocampista napoletano sigla un assist e conquista un rigore nella vittoria 2-0 per il Napoli contro la Carrarese, confermando la crescita fisica e tattica. Vergara e l’asse Giovane-Hojlund: il Napoli offensivo di Allegri. La formazione 2026-2027 inizia a prendere forma a Dimaro Folgarida. Nel match contro la Carrarese, Massimiliano Allegri schiera un tridente inedito con protagonisti Hojlund, Giovane e Politano, supportati da Vergara in mediana. Il risultato parla chiaro: due reti e una prestazione complessivamente convincente. Vergara si muove con grinta e personalità, inserendosi perfettamente negli spazi fra le linee avversarie. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

napoli carrarese promossi e bocciati della seconda amichevole di allegri un nome ha convinto poco c8217232 un nuovo rigorista
© Spazionapoli.it - Napoli-Carrarese, promossi e bocciati della seconda amichevole di Allegri: un nome ha convinto poco, c’è un nuovo rigorista?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Napoli-Carrarese 0-0: è iniziata la seconda amichevole stagionale del NapoliLa seconda amichevole stagionale del Napoli è iniziata con il risultato di 0-0 contro la Carrarese.

Napoli-Arezzo 1-3, dalla gerarchia in porta al rigorista: le indicazioni della prima amichevoleNella prima amichevole stagionale a Dimaro, il Napoli è stato battuto 1-3 dall’Arezzo.

Temi più discussi: Napoli-Arezzo: 1-3, sconfitta nel primo test amichevole a Dimaro per Allegri; Serie B. Carrarese, dal ritiro di Caldaro le parole di Filippo Oliana; Napoli-Carrarese: dove e come seguire l’amichevole dei partenopei?; Sparnelli: Napoli-Arezzo: Rao, Politano e Milinkovic promossi. Tre bocciati.

napoli carrarese napoli carrarese promossi eDove vedere Napoli-Carrarese in tv? Dazn o Sky, orarioDopo la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo, il Napoli torna in campo per la seconda amichevole del suo precampionato: allo stadio Comunale SKI.IT Arena di Carciato è il momento della sfida con un altro ... msn.com

napoli carrarese napoli carrarese promossi eil Napoli batte la Carrarese 2-0 in amichevolePrima vittoria stagionale per il Napoli, che ha superato la Carrarese (2-0) e ha riscattato contro un’altra formazione di serie B il ko subito contro l’Arezzo. Gol di Hojlund e Giovane (su rigore) nel ... napoli.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web