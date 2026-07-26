Nella seconda amichevole del ritiro estivo, il centrocampista ha segnato un assist e conquistato un rigore, contribuendo alla vittoria del Napoli contro la Carrarese 2-0. Un giocatore ha deluso le aspettative, mentre c’è un possibile nuovo rigorista. La prestazione di Vergara ha evidenziato miglioramenti fisici e tattici, ma alcuni elementi non hanno convinto completamente. La squadra continua la preparazione in vista delle prossime sfide.

Antonio Vergara protagonista nella seconda amichevole del ritiro estivo: il centrocampista napoletano sigla un assist e conquista un rigore nella vittoria 2-0 per il Napoli contro la Carrarese, confermando la crescita fisica e tattica. Vergara e l’asse Giovane-Hojlund: il Napoli offensivo di Allegri. La formazione 2026-2027 inizia a prendere forma a Dimaro Folgarida. Nel match contro la Carrarese, Massimiliano Allegri schiera un tridente inedito con protagonisti Hojlund, Giovane e Politano, supportati da Vergara in mediana. Il risultato parla chiaro: due reti e una prestazione complessivamente convincente. Vergara si muove con grinta e personalità, inserendosi perfettamente negli spazi fra le linee avversarie. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli-Carrarese, promossi e bocciati della seconda amichevole di Allegri: un nome ha convinto poco, c’è un nuovo rigorista?

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