LIVE Napoli-Carrarese 0-0 | è iniziata la seconda amichevole stagionale del Napoli

Notizia in breve

La seconda amichevole stagionale del Napoli è iniziata con il risultato di 0-0 contro la Carrarese. Durante il primo tempo, Spinazzola ha effettuato una buona iniziativa, inviando un cross in area che ha creato un pericolo per la difesa avversaria. Tuttavia, la linea difensiva dei toscani è riuscita a respingere l’attacco, mantenendo invariato il punteggio.