LIVE Napoli-Carrarese 0-0 | è iniziata la seconda amichevole stagionale del Napoli
La seconda amichevole stagionale del Napoli è iniziata con il risultato di 0-0 contro la Carrarese. Durante il primo tempo, Spinazzola ha effettuato una buona iniziativa, inviando un cross in area che ha creato un pericolo per la difesa avversaria. Tuttavia, la linea difensiva dei toscani è riuscita a respingere l’attacco, mantenendo invariato il punteggio.
Pericolo per a Carrarese dopo una buona iniziativa di Spinazzola che ha messo un bel pallone in mezzo ma la difesa dei toscani è riuscita ad allontanare il pericolo NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Lobotka, Anguissa, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane Napoli-Carrarese, le formazioni ufficiali: Allegri cambia in difesa. Sorpresa Giovane De Laurentiis firma. De Laurentiis: tre autografi speciali allo store del Napoli De Laurentiis: "Allegri un vincente. Dimaro? La moglie trentina vorrebbe metterci le corna" Il Galatasaray piomba su Neres! Chieste informazioni al Napoli: cosa filtra - Mattino Napoli-Carrarese, le formazioni ufficiali: Allegri cambia in difesa. 🔗 Leggi su Calcionapoli1926.it
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