Nella prima amichevole stagionale a Dimaro, il Napoli è stato battuto 1-3 dall’Arezzo. La partita ha mostrato chiaramente le scelte del tecnico, con indicazioni sulla gerarchia tra i portieri e le decisioni sui rigoristi. La squadra azzurra ha subito una lezione tattica, evidenziando le aree da migliorare e le disposizioni adottate in campo.

Napoli sconfitto 1-3 dall’Arezzo nella prima amichevole stagionale a Dimaro: gli azzurri subiscono una lezione tattica che regala indicazioni concrete su gerarchie e assetti. Meret parte avanti nelle gerarchie come portiere titolare, mentre Milinkovic-Savic entra al 30° minuto non per infortunio ma per rotazione programmata. Meret titolare: la scelta di Allegri è già fatta. La difesa azzurra affonda davanti a un Arezzo aggressivo e ben organizzato. Ma dal punto di vista delle valutazioni tecniche, il dato più rilevante riguarda la porta: Meret gioca dall’inizio e mantiene il posto per tutta la sua porzione di gara. Non è una scelta casuale in una amichevole, dove gli allenatori sperimentano assetti e rotazioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli-Arezzo 1-3, dalla gerarchia in porta al rigorista: le indicazioni della prima amichevole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli ko 3-1 con l'Arezzo nella prima amichevole stagionaleIl Napoli ha perso 3-1 nella prima amichevole della stagione contro l'Arezzo, squadra appena promossa in Serie B.

Napoli ko nella prima amichevole: l’Arezzo vince 3-1 a DimaroIl Napoli di Massimiliano Allegri ha perso 3-1 nella prima amichevole stagionale contro l’Arezzo alla SKI.

Temi più discussi: Napoli-Arezzo: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Dove vedere l'amichevole tra Napoli e Arezzo, prima uscita di Allegri; Diretta Napoli-Arezzo: quando si gioca e dove vedere l'amichevole estiva in streaming su DAZN | DAZN News Italia; Amichevole con il Napoli, biglietti in vendita a 24 euro. Si gioca il 22 luglio a Dimaro.

AMICHEVOLI - Napoli-Arezzo 1-3, sconfitta per gli azzurri di Allegri nel primo test estivo ift.tt/5QORh6c x.com

Diretta Napoli-Arezzo 1-3, azzurri sconfitti a Dimaro nella prima amichevole stagionaleSesto giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli, gli uomini di Max Allegri oggi alle 18 scenderanno in campo per la prima amichevole stagionale contro l'Arezzo. Per l'occasione ... ilmattino.it

Napoli-Arezzo 1-3, la prima uscita di Max Allegri sulla panchina azzurra: Politano in golÈ pur sempre calcio d'agosto, ma il campo di Carciato, come sempre, era gremito per la prima apparizione del Napoli di Massimiliano Allegri. Sulla carta un 4-3-3, che però sin ... ilmattino.it