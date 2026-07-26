Napoli-Carrarese dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita amichevole

La partita tra Napoli e Carrarese si gioca oggi alle 18:00 allo Stadio Comunale di Carciato. È la seconda amichevole tra le due squadre e si svolge domenica 26 luglio. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Le formazioni ufficiali non sono state ancora rese note.

Il Napoli scende in campo per la seconda amichevole contro la Carrarese: si gioca oggi, domenica 26 luglio, alle ore 18:00 presso lo Stadio Comunale di Carciato. La partita sarà trasmessa in TV e streaming solo a pagamento su Sky Sport, NOW, DAZN e One Football. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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