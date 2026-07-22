Napoli-Arezzo dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita amichevole

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18, il Napoli affronta l'Arezzo in un’amichevole di ritiro, prima partita della nuova stagione. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport, NOW, DAZN e One Football, tutte piattaforme a pagamento. Le formazioni ufficiali non sono state ancora annunciate. La sfida si svolge senza pubblico e rappresenta un primo test per la squadra in vista dell’inizio dei campionati ufficiali.

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Il Napoli gioca oggi alle 18 contro l'Arezzo, è la prima amichevole in ritiro della squadra di Massimiliano Allegri. Partita trasmessa in tv solo a pagamento su Sky Sport, NOW, DAZN e One Football. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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