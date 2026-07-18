Basilea-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita amichevole

Alle 15:30 si gioca l’amichevole tra Juventus e Basilea al St. Jakob-Park. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming.

Alle ore 15:30 si gioca l’amichevole tra Juventus e Basilea al St. Jakob-Park. Si potrà seguire in diretta TV e in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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