Due giocatori chiave del Napoli, Lobotka e Anguissa, sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra in vista della prossima stagione. La ripresa degli allenamenti è avvenuta a Dimaro, sotto la guida di Allegri. Il centrocampo rimane centrale nel progetto tecnico della squadra, e i due calciatori continuano il percorso di preparazione.

Il Napoli ritrova due dei pilastri del proprio centrocampo in vista della nuova stagione. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta il ritorno di Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa, protagonisti del primo giorno di lavoro con Massimiliano Allegri tra visite mediche, test atletici e i primi colloqui con il nuovo allenatore. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come entrambi siano pronti a guidare il Napoli anche nella stagione del Centenario, confermandosi riferimenti tecnici e umani di una squadra che dal 2023 ha conquistato due scudetti e una Supercoppa Italiana. Per Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, il presente ha oggi la priorità assoluta rispetto ai discorsi sul futuro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka e Anguissa ripartono con Allegri: il centrocampo resta il cuore degli azzurri”

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