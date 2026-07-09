Il tecnico ha scelto di puntare su quattro giocatori per rafforzare il centrocampo, includendo De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa. La formazione si basa su qualità, esperienza e fisicità. La strategia mira a migliorare la stabilità e il controllo nella zona nevralgica del campo, con l’obiettivo di dominare le partite. La rosa verrà schierata con questi elementi come punti di riferimento principali.

Massimiliano Allegri è pronto a costruire il nuovo Napoli partendo dal cuore della squadra: il centrocampo. L’idea del tecnico azzurro è valorizzare un reparto che, almeno sulla carta, può contare su qualità, esperienza e fisicità grazie a Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, quello che un anno fa sembrava destinato a diventare uno dei centrocampi più forti d’Europa è stato frenato dagli infortuni e dalle difficoltà di trovare continuità. Il principale rimpianto riguarda Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, arrivato con grandi aspettative, è stato penalizzato dal grave infortunio al bicipite femorale che ne ha compromesso l’inserimento nella nuova realtà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri riparte dai ‘Fab Four’: De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa per dominare il centrocampo”

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