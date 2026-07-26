Il Napoli ha vinto la seconda amichevole estiva con un punteggio di 2-0 contro la Carrarese. Le reti sono state segnate da Hojlund e Giovane, quest'ultimo su rigore. La partita si è svolta a Dimaro il 26 luglio 2026. La squadra aveva perso la prima amichevole contro l’Arezzo, ma in questa occasione è riuscita a ottenere la prima vittoria della gestione di Allegri.

Dimaro, 26 luglio 2026 - Buona la seconda: dopo la sconfitta nella prima amichevole estiva, quella contro l' Arezzo, il Napoli si riscatta nel secondo test, battendo per 2-0 la Carrarese grazie alle reti di Hojlund e Giovane (su rigore). Tante note liete e buone notizie rispetto alla prima uscita stagionale, con le gambe apparse meno imballate e le idee più chiare nel segno di un 4-3-3 che sembra già farla da padrone. Nella coda del match non manca però una nota di giallo quando Vergara (fresco di rinnovo fino al 2031, con opzione) è costretto a uscire dopo una botta al ginocchio da valutare. "Domani concludiamo con l'ultimo allenamento, quello di oggi è stato un buon test e l'aspetto migliore è stato non aver preso gol": queste le parole di Allegri a corredo della sua prima vittoria da allenatore del Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Napoli-Carrarese 2-0, Hojlund e Giovane firmano la prima vittoria di Allegri

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