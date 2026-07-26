La Carrarese cede il passo al Napoli | decidono le reti di Hojlund e Giovane nel primo tempo

Da corrieretoscano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un'amichevole estiva, il Napoli ha battuto la Carrarese 2-0. Le reti sono state segnate da Hojlund e Giovane nel primo tempo. La partita si è disputata a Carrara e ha visto la formazione campana dominare, cercando di recuperare da una recente sconfitta contro un'altra squadra toscana. La Carrarese ha tentato di reagire, ma non è riuscita a segnare.

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CARRARA – Il ritiro estivo offre alla Carrarese un test amichevole di assoluto prestigio contro il Napoli. La formazione campana, scesa in campo con l’intento di riscattare la recente sconfitta subita per mano di un’altra compagine toscana, l’Arezzo, supera gli uomini guidati da mister Cioffi con il punteggio di 2-0. Per i gialloazzurri si tratta di una prova impegnativa contro un avversario di massima serie, un’occasione utile per mettere minuti nelle gambe e verificare la tenuta difensiva in vista degli impegni ufficiali. L’incontro si sblocca nella fase centrale del primo tempo. Al 23? il Napoli costruisce una trama offensiva efficace: Giovane innesca Vergara, il quale fa partire un traversone all’interno dell’area di rigore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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