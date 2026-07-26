La Carrarese cede il passo al Napoli | decidono le reti di Hojlund e Giovane nel primo tempo

Notizia in breve

In un'amichevole estiva, il Napoli ha battuto la Carrarese 2-0. Le reti sono state segnate da Hojlund e Giovane nel primo tempo. La partita si è disputata a Carrara e ha visto la formazione campana dominare, cercando di recuperare da una recente sconfitta contro un'altra squadra toscana. La Carrarese ha tentato di reagire, ma non è riuscita a segnare.