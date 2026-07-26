Il Napoli liquida la Carrarese 2-0 | Hojlund e Giovane firmano la prima vittoria di Allegri
Il Napoli ha battuto 2-0 la Carrarese in un'amichevole a Dimaro. Hojlund ha segnato il primo gol, seguito da Giovane che ha chiuso la partita con il secondo. La vittoria rappresenta la prima sotto la guida di Allegri, dopo la sconfitta contro l’Arezzo nei test precedenti. La squadra ha mostrato un buon ritmo e ha consolidato la propria preparazione in vista della stagione ufficiale.
Max Allegri conquista la sua prima vittoria da allenatore del Napoli. I partenopei battono infatti 2-0 la Carrarese a Dimaro in amichevole e si riscattano così dopo la sconfitta rimediata pochi giorni fa nel primo test contro l’Arezzo. Ci pensano la rete di Hojlund e il rigore di Giovane a piegare la squadra di Serie B già nel primo tempo, mentre da monitorare sono le condizioni di Vergara: fresco di rinnovo fino al 2031, l’italiano lascia il campo per problemi a un ginocchio., Dopo il ko contro l’Arezzo, il Napoli torna in campo alla SKI.IT Arena di Carciato per la seconda amichevole in programma nel suo ritiro a Dimaro, ovvero la sfida alla Carrarese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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