Il Napoli liquida la Carrarese 2-0 | Hojlund e Giovane firmano la prima vittoria di Allegri

Notizia in breve

Il Napoli ha battuto 2-0 la Carrarese in un'amichevole a Dimaro. Hojlund ha segnato il primo gol, seguito da Giovane che ha chiuso la partita con il secondo. La vittoria rappresenta la prima sotto la guida di Allegri, dopo la sconfitta contro l’Arezzo nei test precedenti. La squadra ha mostrato un buon ritmo e ha consolidato la propria preparazione in vista della stagione ufficiale.