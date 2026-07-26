Max Allegri ha commentato la condizione dei giocatori del Napoli, sottolineando che Hojlund necessita di tempo per trovare forma, mentre De Bruyne si presenta in buona condizione. Il tecnico ha anche valutato positivamente il test disputato, affermando che la squadra è apparsa più efficace rispetto a precedenti occasioni, nonostante alcune assenze.

Max Allegri può sorridere. Il suo Napoli, nonostante le assenze, inizia a dare segnali: "È stato un buon test - ha detto il tecnico -, oggi siamo stati meglio in campo. La nota più importante é non aver subito gol". Tante le assenze, "ma la squadra ha comunque dei valori importanti". L'infortunio di Buongiorno ha complicato il lavoro in difesa, serve un difensore centrale? "Al mercato pensa la società, io devo allenare i ragazzi. Alla chiusura mancano ancora 35 giorni e in questo momento é praticamente fermo, non solo quello del Napoli. Valuteremo con calma e lucidità cosa ci sarà da fare da qui alla chiusura" ha risposto il tecnico. Capitolo attaccanti: "Lucca l'ho visto poco perché si é fatto male. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Napoli, Allegri: "Hojlund deve trovare condizione. De Bruyne è carico"

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