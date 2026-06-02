Il tecnico ha deciso di puntare su Hojlund come pilastro dell’attacco, mentre De Bruyne viene valutato per un possibile inserimento. La rosa viene rivista per rilanciare Buongiorno e far emergere Vergara. Lukaku ha lasciato la squadra e non fa più parte del progetto. Sono in corso incontri con i giocatori per discutere i ruoli e le strategie future. La formazione sarà definita nei prossimi giorni in base alle valutazioni dello staff tecnico.

Ci sono già gli intoccabili, come quelli con la valigia pronta. E poi gli immancabili incerti, con cui ci si dovrà guardare negli occhi per capire se andare ancora avanti insieme. È tempo di bilanci in casa Napoli. E di programmare. La scelta di affidare il dopo Conte a Massimiliano Allegri è già di suo un messaggio forte: Aurelio De Laurentiis non ha voluto scommettere, ma rilanciare. Ha preso per il suo Napoli un altro allenatore dal curriculum top, dal palmares del club dei migliori: Max è l’allenatore in attività con più scudetti (6) e detiene ancora il record di tecnico con più campionati vinti consecutivamente (5). Ottenuti – neanche a dirlo – dopo aver ereditato la Juve proprio da Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Napoli, il piano di Allegri: Hojlund-pilastro e De Bruyne da convincere

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