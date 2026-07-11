Napoli che si fa con Lukaku e De Bruyne? De Laurentiis deve decidere e Allegri

Il club deve decidere sul futuro di Lukaku e De Bruyne, con il presidente che deve prendere una decisione. Allegri è coinvolto nel processo decisionale. La situazione attuale riguarda la gestione dei giocatori e la strategia da adottare, considerando che il campionato si trova in una fase di pausa. La scelta tra un approccio razionale o emotivo è centrale in questa fase, anche se il periodo di inattività durerà pochi giorni.

Vai a capire cosa sia (più) giusto, se ragionare con la testa o con il cuore: e però adesso, in questo momento in cui il pallone sta quasi nel ripostiglio, e ci rimarrà per pochi giorni, bisogna scegliere almeno quale indirizzo da a se stesso. Il Mondiale di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku è finito, il Napoli dovrà decidere e gli interessati anche, ci sono "interessi" che convergono e altri che no, come sempre, ma le riflessioni sono legittime. Si parte dalla testa: Romelu Lukaku ha un anno di contratto, guadagna otto milioni e mezzo e incide a bilancio per dodici, è reduce da una stagione disgraziata e da un Mondiale gratificante, però al di là dei gol - tre e contano - c’è da considerarne l’utilità in prospettiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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