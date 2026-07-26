Napoli Allegri | A marzo dovremo essere in corsa per i nostri obiettivi

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha dichiarato che a marzo la squadra dovrà essere in corsa per raggiungere i propri obiettivi. Dopo il successo in amichevole contro la Carrarese, ha parlato anche di De Bruyne, senza fornire dettagli specifici. Allegri si è concentrato sulla fase cruciale della stagione e sull’importanza di mantenere alta la concentrazione nei prossimi mesi. Nessun altro dettaglio sulle strategie o sui risultati futuri.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, parla di De Bruyne e della stagione che gli azzurri dovranno affrontare dopo il successo in amichevole contro la Carrarese. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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