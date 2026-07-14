Massimiliano Allegri si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli al Teatro San Carlo. Ha dichiarato di voler competere su tutti i fronti già a partire da marzo, sottolineando l’intenzione di mantenere la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Durante la conferenza, il tecnico ha parlato di ambizioni, del percorso di lavoro e della determinazione a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Massimiliano Allegri si presenta ufficialmente da nuovo allenatore del Napoli e fissa subito gli obiettivi della sua avventura in azzurro. Dal Teatro San Carlo il tecnico livornese parla di ambizioni, lavoro e della voglia di mantenere il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. L'allenatore ha ricordato il valore della rosa ereditata, sottolineando come il Napoli sia reduce da anni di alto livello. «Solo un anno il Napoli è stato fuori dall'Europa. È una squadra che negli ultimi due anni ha vinto scudetti e Supercoppa. A marzo si decidono le stagioni, in quel periodo spero di essere in corsa in campionato, in Champions e in Coppa Italia». 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Allegri si presenta al Napoli: «Voglio essere in corsa su tutti i fronti a marzo»

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