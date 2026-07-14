Napoli Allegri si presenta | Obiettivo essere in corsa a marzo Nazionale? Mai avuto contatti

Da sportface.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo allenatore del Napoli si è presentato al Teatro San Carlo, dichiarando che l’obiettivo è essere in corsa a marzo. Ha aggiunto che la squadra è forte e che eredita un gruppo già abituato a lavorare. Ha inoltre riferito di non aver mai avuto contatti con la nazionale.

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Il nuovo tecnico azzurro ha parlato dal Teatro San Carlo: “La squadra è forte, eredito un gruppo abituato a lavorare. Conte ha fatto due anni straordinari”. De Laurentiis: “Max aziendalista? Per noi è un valore”. Massimiliano Allegri si presenta ufficialmente da nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico azzurro è salito sul palco del Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Giovanni Manna, all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Una cornice prestigiosa per l’inizio del nuovo corso. “Credo che questa presentazione sia anche troppo per me. È la prima volta, devo ringraziare il presidente per questa accoglienza”, ha esordito Allegri. 🔗 Leggi su Sportface.it

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