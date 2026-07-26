Napoli ad Allegri serve un difensore | tra Gatti e Solet spunta Tiago Gabriel

Da gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta cercando un difensore e ha messo nel mirino Tiago Gabriel, un giovane calciatore. Tra i nomi sul tavolo ci sono anche Gatti e Solet, ma il club sta valutando anche il brasiliano. La società vuole un profilo pronto a inserirsi subito in prima squadra, senza sentirsi sopraffatto dalla pressione. La trattativa è ancora in fase di valutazione e non ci sono ancora accordi definitivi.

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Giovani, ma pronti al grande salto. A prendersi da subito la ribalta, senza avvertire la pressione. È questo il profilo dei giocatori che cerca oggi il Napoli sul mercato. Per completare in fretta la rosa, per permettere a Massimiliano Allegri di inserire al più presto le ultime pedine nel suo nuovo mosaico. La linea verde è diventata una necessità per il Napoli, perché l’ambizione resta alta ma poi bisogna sempre tenere i conti a posto. E allora Giovanni Manna si è messo al lavoro: ieri giornata interminabile di chiamate e contatti, col ds molto agitato anche a bordocampo, durante gli allenamenti della squadra. Il difensore centrale è tornato a essere una priorità, dopo la consapevolezza che Alessandro Buongiorno dovrà stare fermo per qualche mese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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