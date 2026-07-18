Napoli Buongiorno verso lo stop | rischio intervento e tre nomi sul tavolo! Gatti Solet e Tiago Gabriel

Il Napoli potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare la difesa, con tre nomi sul tavolo. Buongiorno è a rischio intervento, mentre Gatti torna in lista e sono monitorati anche Solet e Tiago Gabriel. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore, complicando i piani di Antonio Conte. La società valuta le opzioni in vista del ritiro pre-stagionale.

Napoli, allarme Buongiorno: rischio intervento e difesa da rinforzare. Gatti torna d’attualità, osservati speciali Solet e Tiago Gabriel. Il ritiro del Napoli si apre con una notizia che rischia di complicare i piani di Antonio Conte. Alessandro Buongiorno sta infatti facendo i conti con un problema al ginocchio che necessita di ulteriori accertamenti per capire se sarà indispensabile un intervento chirurgico. Le prime valutazioni non parlano di un infortunio grave, ma la situazione viene monitorata con grande attenzione: il difensore si è già sottoposto agli esami e nelle prossime ore arriveranno indicazioni più precise sui tempi di recupero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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